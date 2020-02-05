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  • 05.02.2020 11:07
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 11:07

ne kadar? 2020 YKS TYT AYT başvuru parası hangi bankalara yatırılacak?

YKS başvuruları yarın başlıyor. Bu sene gerçekleştirilecek YKS sınavına başvuru yapacak adaylar, sınav ücretlerini araştırmaya başladılar. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile birlitke ücretler belli oldu. Peki, ne kadar? 2020 YKS TYT AYT başvuru parası hangi bankalara yatırılacak?

YKS sınav ücretleri ne kadar?

YKS sınav ücretleri ne kadar? YKS sınavına geri sayım başladı. 2020 yılına ait YKS sınavına katılacak öğrenciler, sınava hazırlıklara başladılar. ÖSYM tarafından sınava ait kılavuz erişime açıldı. Başvuru işlemleri 6 Şubat - 3 Mart 2020 tarihleri arasında alınacak. Başvurulara dair en çok merak edilenlerden biri de sınav ücretleri oldu. Peki, YKS sınav ücretleri ne kadar? 2020 YKS TYT AYT başvuru parası hangi bankalara yatırılacak? İşte cevaplar...

YKS SINAV ÜCRETLERİ NE KADAR?

2020 YKS sınav ücreti her bir oturum için 70,00 TL'dir. Adaylar başvuru tarihleri aralığında bu ücretlerini yatırmak zorundalar. Aksi taktirde başvuruları geçersiz sayılacak. Ücret yatırma için son gün 4 Mart 2020 olarak belirlendi.

Sınav ücretleri aşağıdaki bankalara yatırılacak:

* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
* ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.

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