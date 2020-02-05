2020 YKS başvuru kılavuzu yayımlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvuru yapacak öğrenciler, kılavuzda yer alan detayları dikkatle incelemeleri gerekiyor. Yayımlanan kılavuzda, başvuru şartları, sınav ücreti ve başvuruya dair merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, YKS başvuru ne zaman başlıyor? 2020 üniversite sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2020 YKS başvuru kılavuzu...

YKS BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2020 YKS başvuruları 6 Şubat - 3 Mart 2020 tarihleri arasında alınacak. 3 oturum halinde gerçekleştirilecek YKS'ye başvuran adayların Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunlu. Diğer oturumlar ise isteğe bağlıdır.

Başvurular, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. Adaylar internet üzerinden başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.

2020-YKS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2020 YKS sınav ücreti her bir oturum için 70,00 TL'dir. Adaylar başvuru tarihleri aralığında bu ücretlerini yatırmak zorundalar. Aksi taktirde başvuruları geçersiz sayılacak. Ücret yatırma için son gün 4 Mart 2020 olarak belirlendi.

Sınav ücretleri aşağıdaki bankalara yatırılacak:

* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

* ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.