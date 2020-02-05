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  • 05.02.2020 09:01
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 09:01

Okullar ne zaman yaz tatili oluyor? 2020 Okullarda ikinci ara tatil ne zaman? İşte MEB takvimi

Okullarda ikinci yarıyıl eğitimi başladı. Sınavlara hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, şimdiden ikinci ara tatil ile yaz tatili dönemlerini araştırmaya başladılar. MEB'in takvimine göre merak edilen sorular yanıt buldu. Yaklaşık 18 milyon öğrenci internet üzerinden '' sorusuna yanıt arıyor. Peki, okullar ne zaman yaz tatili oluyor? 2020 ikinci ara tatil ne zaman? İşte MEB takvimi...

Okullar ne zaman yaz tatili oluyor?

Okullarda tatil dönemleri ne zaman? 2019-2020 eğitim öğretim döneminin ikinci yarıyıl eğitimine başlayan 18 milyon öğrenci, sınavlara hazırlıklarını sürdürüyorlar. MEB'in bu yıl uygulamaya aldığı ara tatil döneminin ikincisi heyecanla bekleniyor. Nisan ayına denk gelen ikinci ara tatilnin hangi gün başlayacağı merak edilenler arasında. Peki, okullar ne zaman yaz tatili oluyor? 2020 ikinci ara tatil ne zaman? İşte 2019-2020 MEB takvimi...

OKULLAR NE ZAMAN YAZ TATİLİ OLUYOR?

İkinci ara tatil: 6 - 10 Nisan 2020 tarihleri arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020'de eğitim öğretim devam edecek.

Yaz tatili: 2019-2020 eğitim öğretim dönemi 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanacak ve 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

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