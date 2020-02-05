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  • 05.02.2020 09:35
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 09:35

İOKBS 2020 ? 2020 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

Bursluluk sınavı olarak bilinen İOKBS için başvurular başladı. MEB tarafından 2020 bursluluk sınavı kılavuzunun yayımlanması ile birlikte başvuru ve sınava dair tüm detaylar belli oldu. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak gerçekleştirilecek İOKBS'ye kimler başvurabilir? nasıl yapılır? 2020 bursluluk sınavı ne zaman?

İOKBS başvurusu başladı! İşte şartlar...

İOKBS başvuru işlemleri için bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 2020 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) başvurular MEB'in internet adresi üzerinden alınıyor. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerden hak kazananlar başvuru sonuçlarına göre sınavlara katılacaklar. Peki, İOKBS'ye kimler başvurabilir, başvuru şartlar nedir? İOKBS başvuru nasıl yapılır? 2020 bursluluk sınavı ne zaman?

İOKBS 2020 BAŞVURU NASIL YAPILIR?

2020 İOKBS başvuruları 5-17 Şubat 2020 tarihleri arasında http://www.meb.gov.tr, http://odsgm.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecek.

2020 İOKBS KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir.

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