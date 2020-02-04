Son dakika... Erzincan, Ağrı ve Sivas'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsız etkilemeye devam ediyor. Yarıyıl tatilinin ardından dün ders başı yapan öğrenciler, kar tatili olup olmayacağını araştırıyordu. Peki, Erzincan, Ağrı ve Sivas'ta okullar tatil mi? Bugün kar tatili var mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

ERZİNCAN VE AĞRI

Doğu'da etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiye Erzincan'ın Refahiye ilçesi ile Ağrı'nın Hamur ilçelerinde okullar tatil edildi.

Refahiye Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada "Refahiye İlçemizde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında olan öğrencilerin eğitimine bir gün ara verilmiştir" denildi.

Hamur Kaymakamlığı, yoğun fırtına ve tipi nedeniyle yolların kapandığı gerekçesiyle köy okulları ile taşımalı öğrencilerin eğitimine bir gün ara verildiğini bildirdi.

SİVAS

Zara

Sivas'ın Zara ilçesinde kar nedeniyle okullar 1 gün süre ile tatil edildi.

Sivas'ın Zara ilçesinde geceden bu yana devam eden yoğun kar yağışı bir çok köy ve mahalle yolunu araç ulaşımına kapattı. İlçe Kaymakamlığı ilk, orta ve lise düzeyindeki okulları 1 gün süre ile tatil etti.

İmranlı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İmranlı Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi.

Kar nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği ifade edilen açıklamada, ilçe genelindeki tüm okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

BİNGÖL

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün için ara verildi.

Karlıova'da yoğun kar yağışı etkili olurken, kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.