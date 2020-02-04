2020 yılında öğrenciler para yardımı alabilmek için internette araştırmalar yapıyorlar. Bu bağlamda haberimizde öğrencilere para yardımı başvuru şartlarını ve öğrencilere para yardımı yapan kurum ve kuruluşları derledik. Devlet tarafından öğrencilere SED adı verilen bir yardım yapılmaktadır. Bu yardım eğitim ve öğretim alanında öğrencilere sağlanan devlet desteğidir. 2020 eğitim ve öğretim dönemi için yardım miktarları belirlenmiş olup, veliler bahse konu okuyan öğrencilere para yardımı için başvuruda bulunabilirler.

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