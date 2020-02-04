Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca eğitim alanında çocuğu okuyan ailelere okul yardım parası verilmektedir. Burs veren kurum ve kuruluşlara ilaveten öğrenci maddi yardım desteği 821 TL. civarındadır. Başvuru yapmak isteyen kişilerin aşağıda yer alan bilgileri incelemeleri gereklidir. Sosyal Yardımlaşma Vakfınca ilkokul, orta okul, lise öğrencilerine aylık maaş başvurusu şartları ne olduğu, sed başvurusunun nasıl yapılacağı, yardım parası sorgulama ve ne zaman verilecek sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

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