AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimini sürdüren öğrenciler 2019-2020 dönemi sınavları için hazırlıklarını sürdürüyor. AÖL tarafından kayıt yenilemelerin süresi uzatılmıştı. Kayıt yapamayan öğrencilere verilen süre sona eriyor. Henüz kayıtlarını tamamlamayanların kısa sürede kayıt yenileme yapmaları gerekiyor. Peki, 2019 2020 AÖL 2. dönem kayıt yenileme ne zaman bitiyor? İşte 2019 2020 AÖL sınav takvimi...

AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

MEB tarafından yayımlanan duyuruda şöyle denildi:

"2019-2020 Eğitim Öğretim yılı için ilk kayıt yaptıran ve sınav katılım bedelini yatırmayan Açık Öğretim Lisesi öğrenci adayları 30 TL sınav katılım ücretini en geç 04.02.2020 tarihi saat 23:59'a kadar yatırabileceklerdir. Ayrıca ilk kayıt işlemlerinde irtibat büroları tarafından bazı öğrencilerin öğrenim belgelerine uygun okul türüne kayıt işlemleri yapmadıkları tespit edilmiştir. Açık Öğretim Lisesine kayıt olması gereken öğrenciyi Açık Öğretim Ortaokuluna veya tam tersi şekilde kayıt işlemleri yapılmıştır.

Bu durumda olan ve sınav katılım ücretini yatıran öğrencilerin mağdur olmaması için öğrenim belgesi doğrultusunda ilk kayıt işlemlerinin irtibat büroları/merkez kullanıcıları tarafından yapılması ve yapılan hatalı işlemin düzeltilmesi gerekmektedir.

Henüz Kayıt yenileme işlemini yaptırmayan öğrencilerimiz de kayıt yenileme işlemlerini 04/02/2020 tarihi saat 23:59'a kadar 30 TL sınav katılım ücretini yatırarak yaptırabilirler."