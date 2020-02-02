Yarın okul var mı? Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarıyıl tatilinin ardından ders başı yapmak için hazırlanıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların açılacağı tarih belirlendi. Deprem bölgesi Elazığ ve Malatya'da yarıyıl tatil süreleri uzatılmıştı. Peki, 3 Şubat Pazartesi yarın okul var mı? Okullar ne zaman açılacak?

3 ŞUBAT PAZARTESİ YARIN OKUL VAR MI?

18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen ikinci dönem hazırlıklarını tamamladılar. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi 3 Şubat Pazartesi günü yani yarın başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın çocukları tarafından yaptırılarak Milli Eğitim Bakanlığına devredilen Tuzla Binali Yıldırım İlkokulu'nun açılış törenine katılacak.