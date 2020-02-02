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  • 02.02.2020 18:29
  • Son Güncelleme: 02.02.2020 18:29

? 3 Şubat Pazartesi ? İşte MEB 2019-2020 takvimi

Milyonlarca öğrenci ikinci dönem için hazırlıklarını tamamladı. Yarıyıl tatilinde sınav stresini atan öğrenciler ikinci dönemin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 2019-2020 tatil günleri ve sınav günleri belli oldu. Peki, 3 Şubat Pazartesi ? ?

Yarın okul var mı?

Yarın okul var mı? Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarıyıl tatilinin ardından ders başı yapmak için hazırlanıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların açılacağı tarih belirlendi. Deprem bölgesi Elazığ ve Malatya'da yarıyıl tatil süreleri uzatılmıştı. Peki, 3 Şubat Pazartesi yarın okul var mı? Okullar ne zaman açılacak?

3 ŞUBAT PAZARTESİ YARIN OKUL VAR MI?

18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen ikinci dönem hazırlıklarını tamamladılar. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi 3 Şubat Pazartesi günü yani yarın başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın çocukları tarafından yaptırılarak Milli Eğitim Bakanlığına devredilen Tuzla Binali Yıldırım İlkokulu'nun açılış törenine katılacak.

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