Okullar ne zaman kapanıyor? Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarıyıl tatilinin ardından 3 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak. 2019-2020 eğitim öğretim döneminin ikinci yarısında nisan ayında ikinci ara tatil yapılacak. Öğrenciler daha sonra dönem sonu karnelerini alarak 11 haftalık yaz tatiline çıkacaklar. Peki, ikinci ara tatil ne zaman? 2020 yaz tatili ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanıyor? İşte 2019-2020 MEB takvimi...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

İkinci ara tatil: 6 - 10 Nisan 2020 tarihleri arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020'de eğitim öğretim devam edecek.

Yaz tatili: 2019-2020 eğitim öğretim dönemi 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanacak ve 11 haftalık yaz tatili başlayacak.