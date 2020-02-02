Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesinde yapılan eğitim faaliyetleri hakkında bilgi veren Bakan Selçuk, Türkiye'de okullardaki ders sayılarının azalması ve ara tatil döneminin başlaması ile birlikte kısalan yaz tatili sürelerinin 15 gün daha kısalması yönündeki detayları paylaştı. Peki, ders sayısı azalacak mı? Yaz tatili 15 gün daha kısalacak mı? İşte cevaplar...

DERS SAYISI AZALACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kanal 7'de ekranlara gelen Başkent Kulisi adlı programda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, liselerde ders sayılarının azalacağını bildirdi. Seneye pilot uygulamasının başlayacağını açıklayan Bakan Selçuk, konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Liselerde ders sayıları azalacak. Seneye pilot uygulama başlayacak. Dünyanın birçok ülkesinde 15 ders yok. İlk okulda geniş bir ders hacmi olur sonra lisede bir daralma olur ne okuyacağınıza dair fikriniz oluşur. Fakültede de mesleğini okursun.15 ders alırsanız yüzeysel alırsınız çözünürlük azalır. 8 ders alırsanız derinlik artar."

YAZ TATİLİ 15 GÜN DAHA KISALACAK MI?

Bakan Selçuk yaz tatili ile ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"2023 vizyon belgesi koyduk. Her ay her yıl neyi nasıl yapacağımızı gösterdik. Bu ay kural değişecek mi diye düşünmesinler diye. Bir ülkede yaz tatili ne kadar uzarsa öğrenmede unutma artar. Öğretmen yıl içinde gerçekten çok yoruluyor. Dönem bittiğinde yoruldum diyor. Ara tatillerin asıl amacı öğretmenlerdir. Ve öğretmenlerle birlikte bu tatil dönemlerinde verimli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Öğrenci ve velilerden ara tatillerden memnunlar. 3 aylık yaz tatili gerçekten çok verimsiz ve çok uzun. Aklınıza gelen 30 ülkede bu kadar uzun 3 aylık yaz tatili yok. İleride sezona yaymak koşuluyla yaz tatili 15 gün daha kısalabilir."

Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları: