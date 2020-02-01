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  • 01.02.2020 16:33
  • Son Güncelleme: 01.02.2020 16:33

Okullar hangi tarihte açılacak? ? İşte 2020 MEB takvimi

Yaklaşık 18 milyon öğrenci Ocak ayının ortalarında karne alıp yarıyıl tatiline başladı. Şubat ayında ilk gününde okullar ne zaman açılacağı hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Öğrenciler ve velileri sömestr tatilinin ne zaman biteceğini merak ediyor. Bu kapsamda arama motorlarında sömestr 15 tatil ne zaman bitecek sorusu araştırılıyor. Peki, okullar hangi tarihte açılacak? ? İşte 2020 MEB takvimi...

Okullar hangi tarihte açılacak?

Sömestr tatilinin ne zaman biteceği Şubat ayının ilk gününde milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanığı (MEB) 2019-2020 eğitim öğretim takvimi 2019 yılının yaz aylarında belli olmuştu. 17 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline başlayan öğrenciler okulların ne zaman açılacağını araştırıyor. Peki, okullar hangi tarihte açılacak? İkinci dönem ne zaman başlayacak? İşte o tarih

2020 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erdi. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

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