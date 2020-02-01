Sömestr tatilinin ne zaman biteceği Şubat ayının ilk gününde milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanığı (MEB) 2019-2020 eğitim öğretim takvimi 2019 yılının yaz aylarında belli olmuştu. 17 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline başlayan öğrenciler okulların ne zaman açılacağını araştırıyor. Peki, okullar hangi tarihte açılacak? İkinci dönem ne zaman başlayacak? İşte o tarih

2020 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erdi. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.