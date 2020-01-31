Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 31.01.2020 17:29
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 17:32

Sömestr ? ? ?

Sömestr ? Milyonlarca öğrenci 17 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline başladı. Ocak ayının son gününde okullar ne zaman açılacağı hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Milli Eğitim Bakanığı (MEB) 2019-2020 eğitim öğretim takvimi 2019 yılının yaz aylarında belli olmuştu. Peki, sömestr 15 tatil ne zaman bitecek? ? İşte MEB 2019-2020 takvimi

Sömestr 15 tatil ne zaman bitecek?

Ocak ayının ortalarında yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yarıyıl tatiline başladı. Ocak ayının son gününde öğrenciler ve velileri sömestr tatilinin ne zaman biteceğini araştırıyor. Bu kapsamda arama motorlarında sömestr 15 tatil ne zaman bitecek sorusu hakkındaki araştırmalarda artış yaşanıyor. Peki, ikinci dönem ne zaman başlayacak? Okullar hangi tarihte açılacak? İşte o tarih...

2020 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erdi. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriSömestr 15 tatil ne zaman bitecek? İkinci dönem ne zaman başlayacak? Okullar hangi tarihte açılacak?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri