Ocak ayının ortalarında yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yarıyıl tatiline başladı. Ocak ayının son gününde öğrenciler ve velileri sömestr tatilinin ne zaman biteceğini araştırıyor. Bu kapsamda arama motorlarında sömestr 15 tatil ne zaman bitecek sorusu hakkındaki araştırmalarda artış yaşanıyor. Peki, ikinci dönem ne zaman başlayacak? Okullar hangi tarihte açılacak? İşte o tarih...

2020 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erdi. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.