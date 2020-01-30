31 Ocak 2020 KYK borç affı oldukça yakından takip ediliyor. Yapılan değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından resmi açıklamanın gelmesi beklenirken çalışmaların borçların faizlerine yönelik olacağı tahmin ediliyor. Yani şimdilik KYK borçlarının tamamının silinmesi gibi bir durum daha uzak ihtimal olarak değerlendirilebilir. Kısa süre önce Bakan Albayrak ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalar yapmıştı. Peki, KYK borcu bulunan öğrencilerle ilgili yapılan açıklamalarda neler söylendi? Ertelemelere rağmen son 10 yılda öğrenim kredisi borcu olan kişi sayısı 5 milyona ulaştı.

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