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  • 30.01.2020 12:20
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 12:22

affı var mı? Yapılandırma nasıl olacak?

2020 affı oldukça yakından takip ediliyor. Yapılan değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından resmi açıklamanın gelmesi beklenirken çalışmaların borçların lerine yönelik olacağı tahmin ediliyor. Yani şimdilik KYK borçlarının tamamının silinmesi gibi bir durum daha uzak ihtimal olarak değerlendirilebilir. Kısa süre önce Bakan Albayrak ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalar yapmıştı. Peki, KYK borcu bulunan öğrencilerle ilgili yapılan açıklamalarda neler söylendi? Ertelemelere rağmen son 10 yılda öğrenim kredisi borcu olan kişi sayısı 5 milyona ulaştı. Bunlardan 280 bin kişinin hesaplarına haciz uygulandı.

KYK borçları siliniyor mu? Heyecanlı bekleyişte son durum

30 Ocak 2020 KYK borç affı çıktı mı? Milyonlarca kişinin gözü KYK borçlarına yapılacak olan affa çevrilmiş durumda. KYK borçları ile ilgili geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalar henüz Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden alınan kredisini ödeyememiş kişilerde heyecan yaratmıştı. Peki, KYK borçları tamamen silinecek mi, yoksa çalışma faizlerle ilgili mi olacak? KYK kredi borçlarından haberdar olmayan öğrenciler nasıl bilgi elde edeceklerini merak ediyor. KYK kredi borçları, vergi sorgulama sisteminden öğrenilebiliyor. E-Devlet üzerinden de KYK borçları görüntülenebiliyor. Öğrenim süresi boyunca alınan toplam kredi miktarına Türkiye İstatistik Kurumu'nun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle tespit edilmektedir.

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