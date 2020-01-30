30 Ocak 2020 KYK borç affı çıktı mı? Milyonlarca kişinin gözü KYK borçlarına yapılacak olan affa çevrilmiş durumda. KYK borçları ile ilgili geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalar henüz Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden alınan kredisini ödeyememiş kişilerde heyecan yaratmıştı. Peki, KYK borçları tamamen silinecek mi, yoksa çalışma faizlerle ilgili mi olacak? KYK kredi borçlarından haberdar olmayan öğrenciler nasıl bilgi elde edeceklerini merak ediyor. KYK kredi borçları, vergi sorgulama sisteminden öğrenilebiliyor. E-Devlet üzerinden de KYK borçları görüntülenebiliyor. Öğrenim süresi boyunca alınan toplam kredi miktarına Türkiye İstatistik Kurumu'nun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle tespit edilmektedir.

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