Son dakika: Elazığ ve Malatya'da okullar ne zaman açılacak? Deprem bölgesinde yarıyıl tatili uzatıldı mı?

Elazığ'da 15 tatil süresi uzatıldı mı? Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6,8'lik deprem sonrası iyileştirme çalışmaları sürüyor. AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem bölgesinde hayatını kaybeden kişi sayısı 41 olarak açıklandı. 3 Şubat'ta başlayacak ikinci dönem öncesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinde okulların ertelenip ertelenmeyeceği yönünde açıklamalarda bulundu. Peki, Peki, Elazığ'da okullar ne zaman açılacak? Elazığ ve Malatya'da 15 tatil uzatıldı mı?

ELAZIĞ VE MALATYA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Elazığ'ın tüm ilçeleri ile Malatya'da Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde yarıyıl tatili süresi uzadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da okulların 10 Şubat'ta, üniversitenin de 17 Şubat'ta açıkacağını belirterek, konu ile ilgili şunları söyledi:

"Elazığ'da sadece valiliğimizin tespiti çerçevesinde yıkacağımız 10 okul var. Bunların hemen yıkım işlerine başlanacak. Elazığ kökenli iş insanlarımızı aradık."