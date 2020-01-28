YÖKDİL geç başvuru işlemleri için bekleyiş sona erdi. 2020 YÖKDİL geç başvuruları bugün alınıyor. YÖKDİL sınavına başvuru yapamayan adayların, bugün içerisinde başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor. Yazımızda, geç başvuruya dair detayları bulabilirsiniz. Peki, YÖKDİL geç başvuru nasıl yapılır? YÖKDİL geç başvuru ücreti nereye yatırılacak? 2020 YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

2020 YÖKDİL GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra başvuru yapabilecekler.

İnternet üzerinden başvuruların yapılmasının ardından sınav ücreti yatırılarak başvurular tamamlanacak.

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YÖKDİL GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?

YÖKDİL geç başvuru ücreti 195,00 TL'dir.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir.

Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecek.