15 tatil ne zaman bitiyor? 2019-2020 eğitim öğretim dönemi yarıyıl tatili 17 Ocak'ta başladı. Öğrenciler, ilk dönem sınavlarının yorgunluğunu yarıyıl tatilinde attılar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, ikinci dönem için geri sayım başladı. Yeni döneme hazırlıklarını sürdüren öğrenciler ara tatil ve yaz tatili takvimini merak ediyorlar. Peki, 15 tatil ne zaman bitiyor? 2020 okullar ayın kaçında açılacak? İkinci ara tatil ne zaman yapılacak? İşte 2019-2020 MEB takvimi...

15 TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

17 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili 3 Şubat'ta sona erecek. Öğrenciler 3 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacaklar.

İKİNCİ ARA TATİL VE YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat Pazartesi başlayacak. İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan'da yapılacak. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran Cuma tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.