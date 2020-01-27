İBB burs başvurusu nasıl yapılacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı bursu kapsamında üniversitede öğrenim gören 30 bin öğrenciye eğitim yardımı yapacak. İBB burs başvuruları başladı. Başvuru şartları ve nasıl yapılacağı merak ediliyor. Adaylar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden TC Kimlik numaranızı, Ad ve Soyadınızı Anne veya Baba TC Kimlik numarasını ve doğrulama kodunu girerek giriş yapıp başvuruda bulunabilirler.

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