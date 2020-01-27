EKPSS başvuru ne zaman son? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2020-EKPSS) için hazırlıklar sürüyor. Henüz başvuru yapamayan engelli memur adayları, başvuruların ne zaman biteceğini araştırmaya başladılar. Peki, EKPSS başvuru ne zaman son? 2020 EKPSS başvuru nasıl yapılır? EKPSS başvuru ücreti ne kadar? İşte cevaplar...

EKPSS BAŞVURU NE ZAMAN SON?

24 Ocak'ta başlayan 2020 EKPSS başvuruları 12 Şubat 2020 tarihinde sona erecek. Sınav ücret ödeme için son gün 13 Şubat 2020 olarak belirlendi. Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerekli adımları takip ederek yapabilecekler.

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EKPSS KURA BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2020 EKPSS kura başvuruları ise 28 Nisan - 12 Mayıs 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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