Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 2019-2020 güz dönemi final sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte on binlerce öğrenci AÖF sınav sonuçları sorgulama işlemi hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, AÖF sınav sonuçları sorgulama işlemi nasıl ve nereden yapılır? İşte sorgulama işlemine dair bilgiler...

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 2019-2020 güz dönemi final sınavı sonuçları için aşağıdaki linke tıklayınız.

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ