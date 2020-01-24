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  • 24.01.2020 15:34
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 16:03

2020 açıklandı! final sınav sonuçları sorgulama işlemi nasıl ve nereden yapılır?

için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 2019-2020 güz dönemi final sınavına katılan öğrenciler özellikle şu saatlerde sınav sonuçlarının nasıl sorgulanacağını araştırıyor. Peki, final sonuçları nereden öğrenilir? 2020 Açıköğretim final sınavı sonuçları nasıl sorgulanır?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 2019-2020 güz dönemi final sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte on binlerce öğrenci AÖF sınav sonuçları sorgulama işlemi hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, AÖF sınav sonuçları sorgulama işlemi nasıl ve nereden yapılır? İşte sorgulama işlemine dair bilgiler...

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 2019-2020 güz dönemi final sınavı sonuçları için aşağıdaki linke tıklayınız.

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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