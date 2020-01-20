Okullar ne zaman açılıyor? Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci için yarıyıl tatili 17 Ocak Cuma günü başladı. Karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıkan öğrenciler tatilin kaç gün yapılacağını merak ediyor. Bilindiği üzere bu sene itibarıyla başlayan ara tatil ile birlikte yaz tatili süresi 11 haftaya düşmüştü. Peki, 15 tatil kaç gün sürecek? 2019 ve 2020 yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? İşte 2019-2020 MEB takvimi...

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.

İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

Yarıyıl tatilinde herhangi bir değişiklik olmadı. Sömestr tatili olarak da bilinen yarıyıl tatili her sene olduğu gibi bu sene de 15 gün yapılacak.