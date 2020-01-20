AÖF soruları ve cevapları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 18-19 Ocak'ta gerçekleştirilen güz dönemi final sınavının soru ve cevaplarının erişime açıldığı bildirildi. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Binlerce öğrenci sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF soruları sorgulama ekranı...

AÖF FİNAL SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 2019-2020 güz dönemi vize sınavının soruları ve cevapları erişime açıldı. Sınava katılan öğrenciler https://ekampus.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden gerekli bilgileri girerek soru ve cevaplara erişebilecekler.

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