Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 20.01.2020 14:54
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 14:54

ekampüs.anadolu.edu.tr: AÖF soruları sorgulama! 2020 ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav soruları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen güz dönemi final sınavına katılan adaylar merak içinde sonuçları beklemeye başladılar. Sınav soruları ve cevapları Anadolu Mobil uygulaması ve eKampüs sisteminden erişime açıldı. Peki, 2020 ne zaman açıklanacak? İşte AÖF soruları sorgulama ekranı...

AÖF soruları yayımlandı! Sonuçlar...

AÖF soruları ve cevapları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 18-19 Ocak'ta gerçekleştirilen güz dönemi final sınavının soru ve cevaplarının erişime açıldığı bildirildi. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Binlerce öğrenci sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF soruları sorgulama ekranı...

AÖF FİNAL SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 2019-2020 güz dönemi vize sınavının soruları ve cevapları erişime açıldı. Sınava katılan öğrenciler https://ekampus.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden gerekli bilgileri girerek soru ve cevaplara erişebilecekler.

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI ÇİN TIKLAYIN

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim Haberleriekampüs.anadolu.edu.tr: AÖF soruları sorgulama! 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri