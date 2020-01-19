AÖF bahar dönemi final sınavları 18 Ocak ve 19 Ocak tarihlerinde yapıldı. Sınava giren adaylar heyecanla kaç puan alacaklarını öğrenmek istiyorlar. AÖF 2020 puan hesaplama nasıl yapılır? Sonuçlar açıklanana kadar öğrenciler puan hesaplama yöntemlerine yoğun ilgi gösteriyorlar. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi veriliyor. Yeni sistemde, öğrencilerimizin bir dersten başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden değerlendirmeye alınan kâğıtlarda 35,00ya da üzerinde başarı puanı alması gerekmektedir. Peki AÖF ders geçme notu kaç? AÖF puan hesaplama nasıl yapılır? 2020'de AÖF kaç net kaç puan?

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