18-19 Ocak AÖF final sınavları yapıldı. Öğrenciler AÖF final sınav soruları ve cevaplarını merakla bekliyor. Sınav soruları ve cevapları henüz yayımlanmadı. AÖF soru ve cevaplar "ANADOLUM e-Kampüs" sayfası üzerinden erişime açılacak. Sayfaya giriş yapıldıktan sonra "Derslerim" sekmesine tıklanıyor. Bu bölümde çıkmış sorular görüntülenebiliyor. 4 yanlış 1 doğru uygulamasından sonra öğrenciler, soruları daha dikkatli çözmeye başladı. 20 sorunun sorulduğu 30 dakika boyunca öğrenciler yanlışın doğruyu götürmemesi için sorular üzerinde bolca düşünüyor. İşte AÖF final sınav soruları ve yorumları detayları haberimizde...

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