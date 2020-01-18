AÖF sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek? Eğitimini açıköğretim üzerinden devam ettiren öğrenciler güz dönemi final sınavına hazırlandı. Kredi notunu yükseltebilmek için sınava katılacak olan öğrenciler sınava girecekleri yer bilgisini gösteren AÖF sınav giriş belgesini çıktı alarak sınava katılabilecekler. Peki, AÖF sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

AÖF SINAVI SAAT KAÇTA?

2019-2020 AÖF güz dönemi final sınavı 18-19 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde sınavlar sabah 9.30'da ve 14.00'da başlayacak. Cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirilen sınavlar 4 oturum şeklinde yapılacak. Sabah 9.30'da başlayan sınav 11.30'da, 14.00'de başlayan sınav ise 16.00'da sona erecek.

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecek.

Bahar dönemi ara sınavı: 18-19 Nisan 2020

Bahar dönemi dönem sonu sınavı: 13-14 Haziran 2020

Yaz okulu sınavı: 22 - 23 Ağustos 2020