Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 18.01.2020 08:30
  • Son Güncelleme: 18.01.2020 08:30

, bitecek? 2020 ?

AÖF güz dönemi vize sınavı 18-19 Ocak'ta gerçekleştirilecek. AÖF sınavına girecek olan öğrenciler sınav saatini araştırmaya başladılar. Peki, başlayacak ve bitecek? 2020 ? Sınava dair detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz. İşte 2020 AÖF sınavı ile ilgili merak edilenler...

AÖF sınavı saat kaçta başlayacak?

AÖF sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek? Eğitimini açıköğretim üzerinden devam ettiren öğrenciler güz dönemi final sınavına hazırlandı. Kredi notunu yükseltebilmek için sınava katılacak olan öğrenciler sınava girecekleri yer bilgisini gösteren AÖF sınav giriş belgesini çıktı alarak sınava katılabilecekler. Peki, AÖF sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

AÖF SINAVI SAAT KAÇTA?

2019-2020 AÖF güz dönemi final sınavı 18-19 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde sınavlar sabah 9.30'da ve 14.00'da başlayacak. Cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirilen sınavlar 4 oturum şeklinde yapılacak. Sabah 9.30'da başlayan sınav 11.30'da, 14.00'de başlayan sınav ise 16.00'da sona erecek.

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecek.

Bahar dönemi ara sınavı: 18-19 Nisan 2020

Bahar dönemi dönem sonu sınavı: 13-14 Haziran 2020

Yaz okulu sınavı: 22 - 23 Ağustos 2020

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriAÖF sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? 2020 AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri