AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından final sınavı gerçekleştiriliyor. Eğitimini açıköğretim üzerinden gerçekleştirilen binlerce öğrenci katıldıkları sınavda işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit etmek için soruları ve cevapları merak ediyor. Bir yandan da sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Gözler Anadolu Üniversitesi'nden gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF final sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? İşte cevaplar...

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda bir açıklama yapılmadı. Ancak, bir önceki sınavların sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde açıklanmıştı. Buna göre, 2020 AÖF final sınavı sonuçlarının 3-7 Şubat 2020 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

AÖF final sınavı soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. Sınav tamamlandıktan sonra soru ve cevapların 1 hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.