2020 e-Okul VBS öğrenci giriş sayfası! e-Okul VBS giriş ile karne notları hesaplama nasıl yapılır?

e-Okul VBS giriş ile karne notları hesaplama nasıl yapılır? Yarın milyonlarca öğrenci sömestr tatiline başlayacak. Sömestr tatili ve karne heyecanı yaşayan öğrenciler 2020 e-Okul VBS öğrenci giriş sayfası hakkında araştırma yapıyor. Karne almak için heyecanla bekleyen öğrenciler ve veliler yarıyıl tatili öncesi e-Okul sistemi üzerinden sözlü ve sınav not bilgilerini öğrenmek istiyor.

E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden e-Okul sistemine erişebilirsiniz. Belirlenen adreste sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranında istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.

E OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

Sisteme erişim sağladıktan sonra sol ekranda yer alan kategoriler ile istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz.