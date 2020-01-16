Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 16.01.2020 10:39
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 10:39

, kaç gün olacak? 2020 yarıyıl (sömestr) tatili ne zaman başlıyor?

? Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci yarıyıl tatiline girecek. Sömestr tatili olarak da bilinen yarıyıl tatilinin heyecanını yaşayan öğrenciler ve velileri, tatilin kaç gün olacağını araştırıyor. Peki, 15 tatil ne zaman, kaç gün olacak? Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor?

15 tatil ne zaman başlıyor?

Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Okullarda ara tatil döneminin başlamasının ardından yaz tatili süresinin de 11 haftaya düşürülmesi ile birlikte 15 günlük yarıyıl tatil günlerinde değişiklik olup olmadığı merak ediliyor. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarıyıl tatili heyecanı yaşıyor. Peki, 15 tatil ne zaman, kaç gün olacak? Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor?

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN, KAÇ GÜN?

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak arasında olacak. Yarıyıl tatili her sene olduğu gibi bu sene de 15 gün yapılacak.

İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat Pazartesi başlayacak. İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan'da yapılacak. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran Cuma tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim Haberleri15 tatil ne zaman, kaç gün olacak? 2020 yarıyıl (sömestr) tatili ne zaman başlıyor?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri