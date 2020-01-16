Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Okullarda ara tatil döneminin başlamasının ardından yaz tatili süresinin de 11 haftaya düşürülmesi ile birlikte 15 günlük yarıyıl tatil günlerinde değişiklik olup olmadığı merak ediliyor. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarıyıl tatili heyecanı yaşıyor. Peki, 15 tatil ne zaman, kaç gün olacak? Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor?

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN, KAÇ GÜN?

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak arasında olacak. Yarıyıl tatili her sene olduğu gibi bu sene de 15 gün yapılacak.

İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat Pazartesi başlayacak. İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan'da yapılacak. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran Cuma tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.