Öğretmen karne görüşleri araştırılıyor. E-okul lise, ilkokul, ortaokul karne görüşleri yoğun ilgi görüyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılı eylül ayında başlamıştı. Ara tatilin gerçekleşmesinin ardından sıra yarıyıl tatiline geldi. Karneleri verecek olan öğretmenler bilgileri e-okul sistemine giriyor, notların yanı sıra görüşlerine de sistemde yer veriyorlar. Başarılı ve başarısız öğrenciler için karne görüşleri haberimizde sizlerle. Karne notunu hesaplamak isteyen öğrenci ve velilerin, ilk olarak 1.yazılı ve 2.yazılı sınavın ortalamasını bulması gerekiyor. Bunu yapmak için e-Okul'daki Not Bilgisi sekmesindeki yazılı puanları alınmalıdır.

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