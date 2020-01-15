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  • 15.01.2020 16:50
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 16:50

Öğretmen leri: lı veya

Öğretmen leri oldukça merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci 17 Ocak'ta yarı yıl tatiline girecek. Veliler ise karneleri heyecanla bekliyor. Karneleri verecek olan öğretmenler bilgileri sistemine giriyor, notların yanı sıra görüşlerine de sistemde yer veriyorlar. Öğretmenler larını girdikten sonra bir de karne görüş kısmını dolduruyorlar. Bu görüş bölümü ile eğitimciler lı veya başarısız olan öğrencilere karne görüşü yazarak onlara yol göstermeye, motive etmeye, uyarmaya çalışıyorlar. İşte veya

Öğretmen karne görüşleri: Başarılı veya başarısız öğrenci karne görüşleri

Öğretmen karne görüşleri araştırılıyor. E-okul lise, ilkokul, ortaokul karne görüşleri yoğun ilgi görüyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılı eylül ayında başlamıştı. Ara tatilin gerçekleşmesinin ardından sıra yarıyıl tatiline geldi. Karneleri verecek olan öğretmenler bilgileri e-okul sistemine giriyor, notların yanı sıra görüşlerine de sistemde yer veriyorlar. Başarılı ve başarısız öğrenciler için karne görüşleri haberimizde sizlerle. Karne notunu hesaplamak isteyen öğrenci ve velilerin, ilk olarak 1.yazılı ve 2.yazılı sınavın ortalamasını bulması gerekiyor. Bunu yapmak için e-Okul'daki Not Bilgisi sekmesindeki yazılı puanları alınmalıdır.

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