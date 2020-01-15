YKS, DGS, ALES gibi birçok sınavın başvuru ve sınav tarihleri açıklandı. Peki, 2020 ÖSYM sınav takvimine göre KPSS, YKS, DGS, ALES, YÖKDİL ve diğer sınavlar ne zaman yapılacak? Memur olmak isteyen adaylar KPSS, Akademik kariyer hedefleyen adaylar DGS, Üniversite eğitimine girmek isteyen adaylar YKS ve Önlisans eğitimini Lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar ise DGS sınav başvuru tarihlerini araştırmayı sürdürüyor. Peki KPSS, ALES, YKS ve DGS başvuru tarihleri ne zaman? Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

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