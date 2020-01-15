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  • 15.01.2020 15:36
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 15:39

, , , belli oldu! İşte başvuru şartları ve tarihler

Milyonlarca adaya 'den müjde geldi. Bu bağlamda 2020 yılı , , TYT, AYT, YDT, sınav başvuruları için tarih verildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yayımladığı duyuru ile birlikte 2020 sınav takviminin belirlendiğini kamuoyu ile paylaştı. Gözler başvuru ve sınavların yapılacağı tarih detayları haberimizde yer almaktadır. Memur ve öğretmen adayları için ise KPSS önlisans sınavı 18 Ekim 2020'de yapılacak başvurular 12-25 Ağustos tarihlerinde alınacak. KPSS ortaöğretim sınavı 8 Kasım 2020'de yapılacak. Başvurular 21 Ağustos'ta başlayıp 7 Eylül'de son bulacak. Peki, 2020 KPSS, , DGS, ALES, YÖKDİL ve diğer sınavlar ne zaman yapılacak?

KPSS, ALES, YKS, DGS sınav tarihleri belli oldu!

YKS, DGS, ALES gibi birçok sınavın başvuru ve sınav tarihleri açıklandı. Peki, 2020 ÖSYM sınav takvimine göre KPSS, YKS, DGS, ALES, YÖKDİL ve diğer sınavlar ne zaman yapılacak? Memur olmak isteyen adaylar KPSS, Akademik kariyer hedefleyen adaylar DGS, Üniversite eğitimine girmek isteyen adaylar YKS ve Önlisans eğitimini Lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar ise DGS sınav başvuru tarihlerini araştırmayı sürdürüyor. Peki KPSS, ALES, YKS ve DGS başvuru tarihleri ne zaman? Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

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