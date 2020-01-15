Öğretmen karne görüşleri oldukça merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci 17 Ocak'ta yarı yıl tatiline girecek. Veliler ise karneleri heyecanla bekliyor. Karneleri verecek olan öğretmenler bilgileri e-okul sistemine giriyor, notların yanı sıra görüşlerine de sistemde yer veriyorlar. Öğretmenler karne notlarını girdikten sonra bir de karne görüş kısmını dolduruyorlar. Bu görüş bölümü ile eğitimciler başarılı veya başarısız olan öğrencilere karne görüşü yazarak onlara yol göstermeye, motive etmeye, uyarmaya çalışıyorlar. İşte başarılı veya başarısız öğrenci karne görüşleri sayfamızda
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