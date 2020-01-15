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  • 16.01.2020 09:25
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 09:25

2020 1. dönem lise, ilkokul, ortaokul lı ve başarısız öğrenci leri sayfamızda! !

Öğretmen leri araştırılıyor. lise, ilkokul, ortaokul karne görüşleri yoğun ilgi görüyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılı eylül ayında başlamıştı. Ara tatilin gerçekleşmesinin ardından sıra yarıyıl tatiline geldi. Karneleri verecek olan öğretmenler bilgileri e-okul sistemine giriyor, notların yanı sıra görüşlerine de sistemde yer veriyorlar. lı ve başarısız öğrenciler için karne görüşleri haberimizde sizlerle. unu hesaplamak isteyen öğrenci ve velilerin, ilk olarak 1.yazılı ve 2.yazılı sınavın ortalamasını bulması gerekiyor. Bunu yapmak için e-Okul'daki Not Bilgisi sekmesindeki yazılı puanları alınmalıdır.

Öğretmen karne görüşleri: Başarılı veya başarısız öğrenci karne görüşleri

Öğretmen karne görüşleri oldukça merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci 17 Ocak'ta yarı yıl tatiline girecek. Veliler ise karneleri heyecanla bekliyor. Karneleri verecek olan öğretmenler bilgileri e-okul sistemine giriyor, notların yanı sıra görüşlerine de sistemde yer veriyorlar. Öğretmenler karne notlarını girdikten sonra bir de karne görüş kısmını dolduruyorlar. Bu görüş bölümü ile eğitimciler başarılı veya başarısız olan öğrencilere karne görüşü yazarak onlara yol göstermeye, motive etmeye, uyarmaya çalışıyorlar. İşte başarılı veya başarısız öğrenci karne görüşleri sayfamızda

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HaberlerEğitim Haberleri2020 1. dönem e-okul lise, ilkokul, ortaokul başarılı ve başarısız öğrenci karne görüşleri sayfamızda! Öğretmen karne görüşleri!
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