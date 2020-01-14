Sömestr tatili kaç gün? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile birlikte okullarda ara tatil dönemi başladı ve yaz tatili süresi 11 haftaya indirildi. 2019-2020 döneminin ilk yarısını tamamlayacak olan öğrenciler, yarıyıl tatilinde kaç gün tatil yapacaklarını araştırmaya başladılar. Peki, sömestr tatili kaç gün? 2020 Yarıyıl tatili ne zaman olacak? Karneler ne zaman alınacak? İşte cevaplar...

YARIYIL TATİLİ KAÇ GÜN?

Yarıyıl tatilinde herhangi bir değişiklik olmadı. Sömestr tatili olarak da bilinen yarıyıl tatili her sene olduğu gibi bu sene de 15 gün yapılacak.

2020 SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.

İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında yaşanacak.

13 Nisan 2020'de eğitim öğretim devam edecek.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2019-2020 eğitim öğretim dönemi 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanacak ve 11 haftalık yaz tatili başlaacak.