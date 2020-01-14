AÖF final sınavı ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavına sayılı günler kaldı. Kredi notunu yükseltebilmek için final sınavına katılacak öğrenciler heyecan içinde sınava girecekleri yer bilgisini araştırmaya başladılar. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklmaya göre, sınav giriş belgelerinin erişime açıldığı aktarıldı. Peki, AÖF sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? AÖF final sınavı ne zaman? İşte cevaplar...

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Öğrenciler, 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi final sınavı için sınav giriş yerlerini "ANADOLU MOBİL" uygulamasından görüntüleyebilir, fotoğraflı sınav giriş belgesinin dökümünü ise aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümüne T.C. kimlik numarası ve Anadolu Üniversitesi tarafından verilen şifre ile giriş yaparak kendi sayfalarından ya da AÖF Bürolarından alabilirler.

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