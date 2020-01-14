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  • 14.01.2020 14:50
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 14:50

AÖF sınav giriş yerleri açıklandı! 2020 Anadolu Üniversitesi ?

AÖF final sınavı için geri sayım başladı. 2019-2020 AÖF güz dönemi final sınavına hazırlıklarını sürdüren öğrenciler için sınav giriş belgesi yayımlandı. Öğrencilerin sınav günü herhangi bir aksilik yaşamamak için sınavdan bir gün önce sınava girecekleri yerleri öğrenmeleri gerekiyor. Peki, AÖF sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? ?

AÖF final sınavı ne zaman?

AÖF final sınavı ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavına sayılı günler kaldı. Kredi notunu yükseltebilmek için final sınavına katılacak öğrenciler heyecan içinde sınava girecekleri yer bilgisini araştırmaya başladılar. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklmaya göre, sınav giriş belgelerinin erişime açıldığı aktarıldı. Peki, AÖF sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? AÖF final sınavı ne zaman? İşte cevaplar...

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Öğrenciler, 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi final sınavı için sınav giriş yerlerini "ANADOLU MOBİL" uygulamasından görüntüleyebilir, fotoğraflı sınav giriş belgesinin dökümünü ise aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümüne T.C. kimlik numarası ve Anadolu Üniversitesi tarafından verilen şifre ile giriş yaparak kendi sayfalarından ya da AÖF Bürolarından alabilirler.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

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