Van'da yarın okullar tatil mi? Van'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Van çevrelerinde devam eden kar yağışının gün içerisinde yer yer kuvvetli olacağı bildirildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Van'daki 5 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verilmişti. Peki, Van'da yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Salı Van Valiliği'nden kar tatili açıklaması var mı? İşte cevaplar...

VAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Van Valiliği tarafından 14 Ocak Salı günü için kar tatili açıklaması yapılmadı. Van'da yarın eğitim öğretim devam edecek. Tatil ile ilgili açıklama gelirse haberimizin içeriğinde yer alacak.

VAN'DA KAR TEMİZLEME ÇALIŞMASI

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, etkili olan kar yağışının ardından çalışma başlattı.

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren başlayan ve hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yağışının ardından sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım, Fen İşleri ve Park Bahçeler Daire başkanlıklarına bağlı 580 personel, 164 iş makinesi ile kent genelinde kar temizleme çalışmaları yürütülüyor. Kar yağışının sürmesine rağmen Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere birçok cadde ve sokakta çalışmalarını yürüten ekipler, ana arterlerde de kaldırım temizleme çalışması yapıyor.