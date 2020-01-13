e-okul.meb.gov.tr: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sunulan bir dijital eğitim servisi olan E-Okul sistemi, Türkiye genelindeki MEB bünyesindeki tüm eğitim kurumlarındaki öğrenci eğitim bilgilerini içermektedir. MEB E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ni kullanmak için her öğrenci için özel olarak oluşturulan öğrenci bilgi sayfasına giriş yapmanız gerekiyor. E-Okul giriş işlemlerini 7/24 öğrencilerin bilgileri aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. Bu çerçevede de E-Okul VBS giriş işlemleri için aşağıdaki adımları izlemelisiniz. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sunulan bir dijital eğitim servisi olan E-Okul sistemi, Türkiye genelindeki MEB bünyesindeki tüm eğitim kurumlarındaki öğrenci eğitim bilgilerini içermektedir.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ