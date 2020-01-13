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  • 13.01.2020 13:11
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 13:12

giriş ile karne notu ve ekranı!

..gov.tr: Yeni eğitim öğretim döneminde ilk yarı yıl tatili 17 Ocak Cuma günü yapılacak. Bu bağlamda öğrenciler ve velileri E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemini yoğun olarak kullanmaya başladı. Öğrencilerin okul durumunu günlük olarak takip etmek isteyen veliler E-Okul giriş ekranını kullanabiliyor. Peki öğrencilerin okul bilgilerine ulaşmak ve durumunu öğrenmek isteyen veliler E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne nasıl giriş yapabiliyor? Okullarda 1. dönemin bitmesine yakın notların açıklandığı zamanlarda yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabiliyor. İşte E-okul VBS giriş ile karne notu ve !

E-okul giriş karne notu ve ortalama sorgulama!

e-okul.meb.gov.tr: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sunulan bir dijital eğitim servisi olan E-Okul sistemi, Türkiye genelindeki MEB bünyesindeki tüm eğitim kurumlarındaki öğrenci eğitim bilgilerini içermektedir. MEB E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ni kullanmak için her öğrenci için özel olarak oluşturulan öğrenci bilgi sayfasına giriş yapmanız gerekiyor. E-Okul giriş işlemlerini 7/24 öğrencilerin bilgileri aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. Bu çerçevede de E-Okul VBS giriş işlemleri için aşağıdaki adımları izlemelisiniz. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sunulan bir dijital eğitim servisi olan E-Okul sistemi, Türkiye genelindeki MEB bünyesindeki tüm eğitim kurumlarındaki öğrenci eğitim bilgilerini içermektedir.

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