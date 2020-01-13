e Okul giremiyorum, nasıl girebilirim? soruları gündeme geliyor. e-Okul giriş ekranı, Cuma günü alınacak karneler öncesinde öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Uygulama marketlerinin en çok indirilen ve kullanılanları arasında yer alan, yaklaşık 50 milyon mobil cihaza kurulu e-Okul uygulamasına giriş yapamayan öğrenciler, nasıl giriş yapılacağını araştırıyor. Peki, e Okul VBS öğrenci girişi nasıl yapılır? e Okul ne zaman kapanıyor? İşte cevaplar...

E-OKUL KAPANACAK MI?

17 Ocak'ta karnelerini alacak olan öğrenciler, e Okul sisteminin kapanıp kapanmayacağını merak ederek son günlerde 'e-Okul ne zaman kapanacak' gibi sorulara yanıt aramaya başladılar.

Ancak e-Okul sistemi kapanmayacak ve eğitim öğretim dönemi ve tatiller boyunca hizmet vermeye devam edecek.

E-OKUL'A NEDEN GİRİLMİYOR?

İlk dönemin bitmesine sayılı günler kala öğrenciler ve velileri e-Okul sistemine akın ediyorlar. e-Okul sisteminde yaşanan yoğunluk nedeniyle ara ara giriş yapılamıyor.