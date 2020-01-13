AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından gerçekleştirilecek final sınavı için öğrencilerin hazırlıkları sürüyor. Sınav için geri sayım başlarken, sınav giriş yerlerinin ne zaman belli olacağı merak ediliyor. Bu bağlamda internet üzerinde sınav giriş belgesi sıklıkla sorgulanıyor. Peki, AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2020 AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı? İşte cevaplar...

AÖF FİNAL SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

2019-2020 AÖF güz dönemi final sınavı giriş yerleri henüz belli olmadı. Öğrencilerin heyecanla beklediği sınav giriş yerlerinin bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde anlık olarak haberimizde yer alacak.