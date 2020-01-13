Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından yapılacak olan final sınavları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sınava katılacak olan binlerce öğrencinin merakla beklediği AÖF final sınavı giriş yerleri açıklandı. Anadolu Üniversitesi rektörü Şafak Çomaklı Twitter hesabından sınav belgelerine dair açıklamada bulundu. Peki, AÖF sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte AÖF sınav giriş yerleri sorgulama ekranı
AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI
Anadolu Üniversitesi rektörü Şafak Çomaklı Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Değerli öğrencilerimiz, sınav giriş belgeleriniz Anadolu Mobil uygulamasında saat 16.00'da, web sitesinde 17.00'de yayınlanacaktır. Anadolu Mobil uygulamasını indirirseniz cep telefonunuzdan sınava gireceğiniz yeri de görebilirsiniz. Başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.