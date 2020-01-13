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  • 13.01.2020 17:32
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 17:32

sınav giriş yerleri duyuruldu! nasıl ve nereden alınır? İşte sorgulama ekranı

nasıl ve nereden alınır? Özellikle şu günlerde final sınavı hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, arama motorlarında yoğun olarak sınav giriş yerleri hakkındaki detayları araştırıyor. Final sınavı için geri sayım devam ederken binlerce öğrenci sınava nerede gireceğini öğrenmek istiyor. rektörü Şafak Çomaklı Twitter hesabından sınav belgesi için beklenen açıklamayı yaptı.

AÖF sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından yapılacak olan final sınavları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sınava katılacak olan binlerce öğrencinin merakla beklediği AÖF final sınavı giriş yerleri açıklandı. Anadolu Üniversitesi rektörü Şafak Çomaklı Twitter hesabından sınav belgelerine dair açıklamada bulundu. Peki, AÖF sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte AÖF sınav giriş yerleri sorgulama ekranı

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

Anadolu Üniversitesi rektörü Şafak Çomaklı Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Değerli öğrencilerimiz, sınav giriş belgeleriniz Anadolu Mobil uygulamasında saat 16.00'da, web sitesinde 17.00'de yayınlanacaktır. Anadolu Mobil uygulamasını indirirseniz cep telefonunuzdan sınava gireceğiniz yeri de görebilirsiniz. Başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

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