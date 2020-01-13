2020 E-okul VBS giriş ekranı! 2019-2020 eğitim yılının ilk yarısı 17 Ocak Cuma günü bitiyor. Öğrenciler ise takdir-teşekkür alma durumlarını araştırıyor. Peki 2020 yılında 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf ve 8. sınıfa giden öğrenciler kaç puanla takdir belgesi alacak? Karne ortalaması kaç puan olan takdir belgesi alacak? E-Okul yönetim bilgi sistemi içerisinde öğretmenler ise öğrencilerin not bilgisi, devamsızlık bilgisi, karne bilgisi, gelişim raporları ve performans notları gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor. Dijital ortamda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan E-Okul yönetim bilgi sistemi girişi, internet dünyasında bulunan E-Okul internet sayfasında öğretmen ve idareci giriş bölümünden yapılabiliyor. Peki E-okul takdir teşekkür 5. 6. 7. 8. sınıf hesaplama robotu

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