EKPSS - Devlet engelli vatandaşlar arasından kura yöntemiyle memur atamaları gerçekleştirmektedir. Kamu kurumlarına kontenjan dahilinde gerçekleştirilen kura sonuca atamalarla binlerce engelli vatandaş istihdama kavuşmaktadır. 2020 Yılı engelli memur alımı tercih başvurularının tamamlanmasının ardından kura sonuçları osym.gov.tr'de açıklandı. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirileceklerdir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

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