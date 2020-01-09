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  • 09.01.2020 16:14
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 16:32

'de kaç puan ile hangi memurluk gelir? İşte tercih yerleştirme sonuçları

- 9 Ocak 2020 yılı atama kura tercih sonucu tarafından biraz önce açıklandı. Adaylar hangi pozisyona yerleştirildiklerini oldukça merak ediyordu. EKPSS sonucu ile yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir. Geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayların yerleştirmelerde mezun olduğu en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı kullanılacaktır.

EKPSS'de kaç puan ile hangi memurluk gelir?

EKPSS - Devlet engelli vatandaşlar arasından kura yöntemiyle memur atamaları gerçekleştirmektedir. Kamu kurumlarına kontenjan dahilinde gerçekleştirilen kura sonuca atamalarla binlerce engelli vatandaş istihdama kavuşmaktadır. 2020 Yılı engelli memur alımı tercih başvurularının tamamlanmasının ardından kura sonuçları osym.gov.tr'de açıklandı. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirileceklerdir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

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