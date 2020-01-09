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  • 09.01.2020 16:01
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 16:01

2019/1 taban puanları açıklandı mı? sayfamızda olacak

2019/1 taban puanları ve kura sonuçları oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda adaylar 2016-EKPSS veya 2018-EKPSS'ye girmiş ve yerleştirme için gerçekleştirdikleri tercihlerin sonuçlarına kilitlendi. Engelli memur kura çekimi sonuçları açıklandı mı? Engelli vatandaşların kamuya atanması için 19-23 Aralık 2019 tarihlerinde EKPSS tercihleri tarafından alındı. Yerleştirme işlemleri, EKPSS sonuçları ve kura usulü ile yapılıyor. Bu kapsamda binlerce vatandaş özellikle şu saatlerde EKPSS tercih sonuçları sorgulama işlemi nasıl yapılır sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte EKPSS 2019/1 taban puanları...

EKPSS 2019/1 taban puanları açıklandı mı?

EKPSS 2019/1 taban puanları: 2020 EKPSS sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Başvurularını tamamlayarak beklemeye geçen binlerce engelli memur adayının gözü tercih sonuçlarına çevrildi. Peki, EKPSS atama sonuçları açıklandı mı? 2020 EKPSS tercih sonuçları detayları takvim.com.tr'de. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

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