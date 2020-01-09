EKPSS 2019/1 taban puanları: 2020 EKPSS sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Başvurularını tamamlayarak beklemeye geçen binlerce engelli memur adayının gözü tercih sonuçlarına çevrildi. Peki, EKPSS atama sonuçları açıklandı mı? 2020 EKPSS tercih sonuçları detayları takvim.com.tr'de. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

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