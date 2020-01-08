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  • 08.01.2020 08:44
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 08:44

kılavuzu yayımlandı mı? 2020 YÖKDİL/1 başvuru nasıl yapılır? ?

YÖKDİL başvru işlemleri bugün başlıyor. 2020 YÖKDİL/1 sınavına katılacak vatandaşlar başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre başvuru işlemlerini gerçekleştirecekler. Gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, kılavuzu yayımlandı mı? 2020 YÖKDİL/1 başvuru nasıl yapılır? ?

YÖKDİL 2020 başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

YÖKDİL 2020 başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 2020 başvuruları bugün alınmaya başlanacak. YÖKDİL sınavına katılacak adaylar sınava başvuruların nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, YÖKDİL başvuru kılavuzuna göre, başvuru işlemleri nasıl yapılır? 2020 YÖKDİL başvuru kılavuzu yayımlandı mı? YÖKDİL sınavı ne zaman? İşte ayrıntılar...

YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 2020 YÖKDİL/1 başvuruları 8-16 Ocak tarihlerinde alınacak. YÖKDİL başvuru kılavuzu ilerleyen saatlerde erişime açılacak.

Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler.

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