YÖKDİL 2020 başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 2020 başvuruları bugün alınmaya başlanacak. YÖKDİL sınavına katılacak adaylar sınava başvuruların nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, YÖKDİL başvuru kılavuzuna göre, başvuru işlemleri nasıl yapılır? 2020 YÖKDİL başvuru kılavuzu yayımlandı mı? YÖKDİL sınavı ne zaman? İşte ayrıntılar...

YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 2020 YÖKDİL/1 başvuruları 8-16 Ocak tarihlerinde alınacak. YÖKDİL başvuru kılavuzu ilerleyen saatlerde erişime açılacak.

Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler.