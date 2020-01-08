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  • 08.01.2020 09:01
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 09:01

final sonuçları açıklandı mı? 2020 sorgulama nasıl yapılır?

final sonuçları konusunda öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. 2019-2020 güz dönemi final sınavının ardından sonuçları bekleyen öğrenciler bir yandan da bütünleme sınavı için hazırlıklara başladı. Peki, ATA AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2019-2020 ATA AÖF akademik takvimi...

ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı?

ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) final sınavı 28-29 Aralık 2019 tarihlerinde uygulandı. Sınavların tamamlanmasının ardından açıköğretim öğrencileri sonuçları heyecanlı beklemeye başladılar. Peki, ATA AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 2020 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından final sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sınavın sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'den görüntülenebilecek. Sonuçlar hakkında üniversiteden resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? Detaylar bir sonraki sayfada...

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