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  • 07.01.2020 14:51
  • Son Güncelleme: 07.01.2020 14:51

? 8 Ocak Çarşamba kar tatili olan iller hangileri? MEB, Valilik açıklaması var mı?

? Yurt genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bugün bazı illerde eğitime ara verilmişti. Yarın da okullarda kar tatili olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, yarın okullar tatil mi? 8 Ocak Çarşamba kar tatili olan iller hangileri? MEB, Valilik açıklaması var mı?

Yarın okullar tatil mi?

Yarın kar tatili olan iller hangileri? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Bazı illerde kar kalınığı 1 metreyi aşarken, bazı illerde ise fırtına ve sağanak yağış etkili oluyor. Yurdu saran soğuk hava dalgası yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Öğrenciler ve velileri okulların tatil olup olmayacağı yönünde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, yarın okullar tatil mi? 8 Ocak Çarşamba kar tatili olan iller hangileri? MEB, Valilik açıklaması var mı?

8 OCAK ÇARŞAMBA KAR TATİLİ OLAN İLLER HANGİLERİ?

8 Ocak Çarşamba günü için kar tatili açıklaması bulunmuyor. MEB ya da Valiliklerden kar tatili ile ilgili haberler gelmeye başlarsa haberimizini içeriğinde yer alacak.

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