Yarın kar tatili olan iller hangileri? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Bazı illerde kar kalınığı 1 metreyi aşarken, bazı illerde ise fırtına ve sağanak yağış etkili oluyor. Yurdu saran soğuk hava dalgası yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Öğrenciler ve velileri okulların tatil olup olmayacağı yönünde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, yarın okullar tatil mi? 8 Ocak Çarşamba kar tatili olan iller hangileri? MEB, Valilik açıklaması var mı?

8 OCAK ÇARŞAMBA KAR TATİLİ OLAN İLLER HANGİLERİ?

8 Ocak Çarşamba günü için kar tatili açıklaması bulunmuyor. MEB ya da Valiliklerden kar tatili ile ilgili haberler gelmeye başlarsa haberimizini içeriğinde yer alacak.

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