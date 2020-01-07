Yarıyıl tatili ne zaman? Okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve ortaöğretimdeki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yarıyıl tatiline başlayacak olmanın heyecanını yaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre, bu sene yarıyıl tatili ocak ayına denk geliyor. Tatil planları yapan öğrenciler ile velileri sömestr tatilinin başlangıç tarihini araştırıyor. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor? Sömestr olarak bilienen yarıyıl tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB 2020 takvimi...

2020 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.

İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında yaşanacak.

13 Nisan 2020'de eğitim öğretim devam edecek.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2019-2020 eğitim öğretim dönemi 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanacak ve 11 haftalık yaz tatili başlayacak.