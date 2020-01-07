e-okul.meb.gov.tr: e okul veli bilgilendirme sistemi son günlerde velilerin gündeminde. Yarıyıl tatiline sayılı günler kala öğrenciler artık son sınavlarına giriyor. Öğrenciler için MEB tarafından belirlenmiş olan E-Okul kullanıcı adı ve E-Okul şifresi bulunmaktadır. Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden sınav notları, devamsızlık, sözlü ve proje ödev notları da görüntüleniyor.Peki e okul VBS uygulamasına nasıl girilir? Tarayıcınızda "eokul.meb.gov.tr" şeklindeki resmi E-Okul VBS adresini açın. Açılan MEB E-Okul portal sayfasının sağ kısmında bulunan "Veli Bilgilendirme Sistemi" kısmındaki bilgileri doldurun.

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