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  • 07.01.2020 14:06
  • Son Güncelleme: 07.01.2020 14:06

E okul ı! 2020 ortalama hesaplama!

E Okul VBS i sayfası şu sıralar oldukça popüler durumda olmaktadır. Okulların kapanmasına az bir süre kala E Okul araştırılan konular arasına girdi. Öğrencilerin devamsızlık bilgileri, not girişleri, sözlü sınav notları, yıl sonu notları, aldığı belgeler gibi pek çok bilgi, E ı üzerinden görüntülenebilecek. (VBS), MEB tarafından veli ve öğrencilerin hizmetine sunulmuş bir öğrenci bilgi sistemidir. Öğrencilerin okuldaki güncel durumunun online platformdan hızlı ve kolayca takip edilebilmesi amacı ile kurulmuştur. Günlük olarak eğitim verilerinin girişlerinin yapılmasıyla veliler, çocuklarının okul durumunu güncel olarak takip edebiliyor. İşte E Okul MEB 2020 ortalama ve takdir teşekkür hesaplama!

E okul giriş ekranı! 2020 ortalama hesaplama!

E Okul VBS öğrenci girişi sayfası: Öğrenciler E Okul öğrenci girişi arayıcılığıyla ortalama hesaplama işlemlerini kolayca yapabiliyor. Okulların ara tatile girmesine az bir zaman kala birçok öğrenci E Okul giriş ekranına girmek için araştırmalar yapmaya devam ediyor. İşte, E okul giriş ekranı! 2020 ortalama hesaplama! Detaylar haberimizde... MEB E-Okul VBS giriş işlemleri için her öğrenciye özel bir e-Okul şifresi oluşturuluyor. Bu şifre sayesinde veli ve öğrenciler e-Okul VBS'ye giriş yapabiliyor. Söz konusu e-Okul şifresi ise MEB tarafından oluşturulmakta ve şifreyi almak için okul idaresine başvuruda bulunulması gerekiyor.

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