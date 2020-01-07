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  • 07.01.2020 09:05
  • Son Güncelleme: 07.01.2020 09:05

2020: (VBS) ile not bilgisi sorgulama işlemi

e Okul öğrenci girişi nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığının 18 milyon öğrenciye ait sınav sonuçlarından devamsızlıklara kadar pek çok bilgiye ulaşma imkanı tanıyan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, sömestr tatili öncesi sıklıkla araştırılıyor. Öğrenciler not bilgileri için e-Okul'a erişim sağlıyorlar. Peki, e Okul VBS öğrenci girişi nasıl yapılır? İşte sayfası...

e-Okul ile not bilgisi sorgulama!

e Okul VBS giriş nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrenci ve velilerin kullanımına sunduğu ve son zamanların en çok tercih edilen hizmetlerinden e-Okul sistemi aracılığı ile öğrencilere ait birçok bilgiye anında ve kolay erişim imkanı sağlanıyor. e-Okul sisteminde öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihleri yer alıyor. 2020 sömestr tatili öncesinde öğrenciler ile velileri not bilgisi gibi bilgileri araştırmaya başladılar. Peki, e Okul VBS öğrenci girişi nasıl yapılır? İşte e Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ekranı...

E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden e-Okul sistemine erişebilirsiniz. Belirlenen adreste sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranında istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.

E OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

Sisteme erişim sağladıktan sonra sol ekranda yer alan kategoriler ile istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz.

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