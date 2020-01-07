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  • 08.01.2020 09:33
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 09:33

yapma! ?

..gov.tr: e okul veli bilgilendirme sistemi son günlerde velilerin gündeminde. Yarıyıl tatiline sayılı günler kala öğrenciler artık son sınavlarına giriyor. Öğrenciler için tarafından belirlenmiş olan E-Okul kullanıcı adı ve E-Okul şifresi bulunmaktadır. Veli Bilgilendirme Sistemi () üzerinden sınav notları, devamsızlık, sözlü ve proje ödev notları da görüntüleniyor.Peki e okul VBS uygulamasına nasıl girilir? Tarayıcınızda "eokul.meb.gov.tr" şeklindeki resmi E-Okul VBS adresini açın. Açılan MEB E-Okul portal sayfasının sağ kısmında bulunan "Veli Bilgilendirme Sistemi" kısmındaki bilgileri doldurun.

E-okul MEB veli bilgilendirme sistemi girişi yapma

e-okul.meb.gov.tr: Okulların yarı yıl tatiline girmesine az bir süre kala Veliler öğrencilerin sınav sonuçlarını merak ediyor. MEB'in e okul uygulaması ile öğrenci ve veliler sınav sonuçlarını, devamsızlıkları anında öğrenebiliyor. Veliler eğitim dönemi boyunca E-Okul üzerinden yazılı ve sözlü sınav notlarının yanı sıra devamsızlık bilgileri de öğreniliyor. MEB E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ni kullanmak için her öğrenci için özel olarak oluşturulan öğrenci bilgi sayfasına giriş yapmanız gerekiyor. E-Okul giriş işlemlerini 7/24 öğrencilerin bilgileri aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. Bu çerçevede de E-Okul VBS giriş işlemleri için aşağıdaki adımları izlemelisiniz.

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