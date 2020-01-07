e-okul.meb.gov.tr: Okulların yarı yıl tatiline girmesine az bir süre kala Veliler öğrencilerin sınav sonuçlarını merak ediyor. MEB'in e okul uygulaması ile öğrenci ve veliler sınav sonuçlarını, devamsızlıkları anında öğrenebiliyor. Veliler eğitim dönemi boyunca E-Okul üzerinden yazılı ve sözlü sınav notlarının yanı sıra devamsızlık bilgileri de öğreniliyor. MEB E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ni kullanmak için her öğrenci için özel olarak oluşturulan öğrenci bilgi sayfasına giriş yapmanız gerekiyor. E-Okul giriş işlemlerini 7/24 öğrencilerin bilgileri aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. Bu çerçevede de E-Okul VBS giriş işlemleri için aşağıdaki adımları izlemelisiniz.

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